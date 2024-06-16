Maden ocağında heyelan meydana geldi... 4 kişi göçük altında kaldı
İran'ın Merkezi eyaletinde taş ocağı madeni alanında meydana gelen heyelan nedeniyle 4 kişi göçük altında kaldı.
İran devlet televizyonuna konuşan Merkezi eyaleti Valisi Ferzad Muhlis Elaime, yerel saatle 10.00 civarında Şazend ilçesindeki bir dağda meydana gelen heyelan nedeniyle dağın bir taş ocağı madeni üzerine çöktüğünü belirtti.
Bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Elaime, çöken miktarın yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.
'PATLAMALARDAN KAYNAKLANABİLİR'
İranlı Vali, heyelanın dün maden sahasında yapılan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, göçük altında madende çalışan 4 kamyon şoförünün kaldığını aktardı.
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