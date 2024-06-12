İran petrolünü Çin’e satmaya çalışan iki ABD’linin cezası kesinleşti
Geçen yıl Kasım ayında İran’dan aldıkları petrolü Çin’deki bir rafineriye satarak ABD’nin İran ambargosunu delmekle suçlanan iki Teksaslı adam 45 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığı, salı günü geçen yıl Kasım ayında İran’dan Çin’e petrol satmaya çalışırken yakalanan iki Teksaslı adamın cezasının kesinleştiğini açıkladı. Yaptırımları ihlal etmek ve kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulunan iki adam, ABD jürisi tarafından 45 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MENŞEİNİ GİZLEMİŞLER
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin vatandaşı Zhenyu Wang (43) ve Daniel Ray Lane'in, (42) Temmuz 2019'dan Şubat 2020'ye kadar, yaptırım uygulanan İran'dan petrolü satın alıp menşeini gizleyerek Çin'deki bir rafineriye satarak bir komplo kurduğu belirtildi.
Lane, yatırım fonlarına ve özel sermaye gruplarına petrol ve gaz maden hakları satan Teksas merkezli özel bir şirket olan Stack Royalties'in başkanıydı.
'GİZLİ AJANLAR DA İŞİN İÇİNDE' İDDİASI
Lane'in avukatı Paul Hetznecker, geçen yılın sonlarında Reuters'e yaptığı açıklamada, davanın gizli hükümet ajanlarının Lane'e, kurulan komploda yer alması halinde milyonlarca dolar kar teklif ettiğini iddia etmişti. Avukat davayı hükümetin aşırıya kaçmasının çirkin bir örneği olarak nitelendirdi.
İkili, diğer üç kişiyle birlikte 2020 yılında Pennsylvania Bölge Mahkemesi'nde suçlandı. Mahkeme kayıtları, en az iki suç ortağının o zamandan beri suçunu kabul ettiğini gösterdi.
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