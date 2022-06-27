Madrid’de üyelik beklenmiyor
NATO üyesi ülkelerin liderleri, bu hafta Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve gündeminin ilk sırasında “NATO’nun savunma gücünün artırılması” ve “Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi” olacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de liderlerin ilk toplantısına videokonferans yöntemiyle katılacak. Zirve’nin en önemli gündem maddelerinden biri de “Ortaklıkları güçlendirmek ve açık kapı politikasının devamı” başlığı altında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları olacak. Zirvesi’ne İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de davetli olarak katılacak.
Türkiye, bu iki ülkenin kendi topraklarında terör örgütü PKK ve YPG bağlantılı kuruluşların faaliyetlerine izin verdiği ve silah ambargosu uyguladıkları gerekçesiyle üyeliklerine karşı çıkmıştı. Madrid’de son dakikada bir sürpriz yaşanmaması durumunda iki ülkenin üyeliğiyle ilgili somut bir gelişme yaşanması beklenmiyor.
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