Maduro'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesi, New York'ta protesto edildi

ABD’nin Venezuela topraklarına saldırması ve devlet başkanını eşi ile birlikte ülke dışına çıkarması, Maduro’nun Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde protesto edildi.

Protestocu grup, Başkan Donald Trump’ın emriyle düzenlenen saldırı sonucu Maduro ve eşi Cilia Flores’in "özgürlüklerinin kısıtlanmasını"na tepki gösterdi.

Gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto gösterisinde saatlerce slogan atan kalabalık grup, ABD’nin "Venezuela topraklarının elini çekmesi ve ülkenin başkanı Maduro’yu serbest bırakmasını" talep etti.

"ABD Karayipler’den çekil", "Petrol için kan yok", "Venezuela’yı bombalamayı hemen durdur" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Trump hükümetinin Maduro’yu, Venezuela’ya özgürlük getirmek için değil, ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için yargılamak istediğini öne sürdü.

Daha çok, özgürlük ve demokrasi vurgusunun hakim olduğu gösteride ayrıca, ABD’nin Filistin politikasına yönelik tepkiler de dövizlere ve sloganlara yansıdı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), Nicolas Maduro’nun dün geceden bu yana tutulduğu gözaltı merkezi önündeki protesto esnasında güvenliği sağlamak için onlarca güvenlik görevlisi ve polis aracıyla nöbet tuttu.