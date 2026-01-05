AKP'li Şamil Tayyar Maduro sessizliğini böyle savundu: Tepki gösterilmez, takdir edilir

ABD'nin Venezuela başkenti Caracas'a düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının etkileri sürüyor.

Maduro, bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak. Türkiye'den Maduro operasyonuna yönelik tek resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın taraflara yaptığı 'itidal' çağrısı oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise konu hakkındaki sessizliği sürüyor.

TAYYAR SESSİZLİĞİ 'TAKDİR EDİLESİ' BULDU

AKP'li Şamil Tayyar ise bugün yaptığı açıklamada, önümüzde saatlerde gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan görüşmesine dikkat çekti.

Tayyar, Türkiye'nin Venezuela sessizliği hakkında şunları söyledi:

"Bu kritik evrede anlık tepkiyle ipleri koparmak yerine, bu hassas sorunları çözme umuduyla diplomasinin gücünü olabildiğince kullanabilmek, çok kıymetlidir.

Türkiye’nin bu küresel türbülansta telefonun ucundaki, masanın etrafındaki ve sahadaki bir ülke olmasına tepki gösterilmez, takdir edilir."

"MADURO OPERASYONU HAYDUTLUK"

Tayyar'ın X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Maduro operasyonu eşkıyalıktır, haydutluktur.

Bir yurttaş olarak öfkemiz büyüktür, kızarız, dilimize geleni söyleriz.

Ancak devlet, öfkeyle, anlık duygularla değil akılla yönetilir, milli çıkarlar esas alınır.

Bu tutum, ilkelerinizden vazgeçmek anlamına gelmez, farklılık, bir usul, bir yöntem meselesidir.

Bakın, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘la Trump telefonda görüşecekler.

Ana gündem, Gazze ve Suriye.

İsrail’in Gazze’deki barış sürecini nasıl sabote ettiği, Türkiye’nin bölgede varlığına nasıl direnç gösterdiği ortada.

Suriye de öyle. İsrail, YPG’yi kaşıyıp duruyor.

Bu görüşme, İsrail’in Gazze ve Suriye’deki karıştırıcı rolünü sonlandırabilir.

Muhtemeldir, Maduro meselesi de gündeme gelebilir.

Dolayısıyla, bu kritik evrede anlık tepkiyle ipleri koparmak yerine, bu hassas sorunları çözme umuduyla diplomasinin gücünü olabildiğince kullanabilmek, çok kıymetlidir.

Türkiye’nin bu küresel türbülansta telefonun ucundaki, masanın etrafındaki ve sahadaki bir ülke olmasına tepki gösterilmez, takdir edilir."