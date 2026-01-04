Maduro operasyonunun perde arkasında Türkiye detayı

New York Times’ın aktardığına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) bağlı gizli bir ekip, ağustos ayında Venezuela’ya girerek Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında kapsamlı istihbarat topladı.

Trump yönetiminin “narko-terörist” olarak tanımladığı Maduro’ya yönelik operasyonun altyapısı bu süreçte oluşturuldu.

Gazeteye göre, ABD’nin Caracas Büyükelçiliği kapalı olduğu için CIA ajanları diplomatik dokunulmazlık olmaksızın aylarca başkentte fark edilmeden çalıştı.

Ekip, Maduro’ya yakın bir insan kaynağı ve gizlice kullanılan insansız hava araçlarıyla liderin günlük rutinlerini ayrıntılı biçimde haritalandırdı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, New York Times’a yansıyan açıklamasında, toplanan istihbarat sayesinde Maduro’nun “nerede bulunduğu, ne yediği ve hatta hangi evcil hayvanlara sahip olduğu”nun bilindiğini söyledi. Bu bilgilerin, askeri operasyonun başarısı açısından kritik olduğu vurgulandı.

EN RİSKLİ OPERASYONLARDAN BİRİ

Habere göre, cumartesi sabaha karşı gerçekleştirilen operasyon, 2011’de Usame bin Ladin’in Pakistan’da öldürülmesinden bu yana ABD’nin en riskli askeri hamlelerinden biri olarak değerlendirildi.

Operasyonun, hiçbir Amerikan kaybı yaşanmadan tamamlandığı ve Maduro’nun ülke dışına çıkarıldığı belirtildi.

New York Times, Trump yönetiminin “Operation Absolute Resolve” adını verdiği harekâtı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle savunduğunu aktardı.

Ancak Venezuela’nın küresel uyuşturucu ticaretinde başat bir aktör olmaması ve daha önce Kongre’ye “rejim değişikliği hedeflenmiyor” denilmesi, operasyonun hukuki dayanağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Trump’ın operasyon sonrası “ABD’nin Venezuela’yı yöneteceği ve petrol altyapısını yeniden inşa edeceği” yönündeki açıklamaları da dikkat çekti.

Gazeteye konuşan yetkililere göre, Delta Force komandoları Kentucky’de Maduro’nun yerleşkesinin bire bir kopyasında tatbikat yaptı. Operasyon için uygun hava koşulları ve sivil kayıp riskinin en düşük olduğu zaman aralığı beklendi.

'TÜRKİYE' TEKLİFİ REDDEDİLDİ

ABD’li bir yetkiliye göre Maduro, operasyon öncesinde ABD’ye Venezuela petrolüne erişim teklif etti.

Habere göre Trump, Maduro'nun son günlerde ABD'nin saldırısını önlemek için ABD'ye Venezuela petrolüne erişim hakkı teklif ettiğini söyledi.

Bir ABD yetkilisi, 23 Aralık'ta teklif edilen anlaşma uyarınca Maduro'nun ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak Maduro bu planı öfkeyle reddettiğini belirtti. Yetkili, Maduro'nun ciddi olmadığını açıkça belli ettiğini de sözlerine ekledi.

Operasyon, Caracas’ın geniş kesimlerinde elektriklerin kesilmesiyle başladı. Ardından 20 farklı askeri üs ve donanma gemisinden havalanan 150’den fazla uçak, radar ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Venezuela kaynaklarına göre saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Delta Force birlikleri binaya patlayıcıyla girdikten yaklaşık beş dakika sonra Maduro’nun yakalandığını bildirdi. Maduro ve eşi, Karayipler’deki USS Iwo Jima savaş gemisine, ardından Guantánamo’daki ABD üssüne götürüldü.

Daha sonra New York’a sevk edilen Maduro, Brooklyn’de federal uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı.

New York Times’a göre Trump, operasyonu Florida’daki Mar-a-Lago’da canlı izledi ve gerekirse Venezuela’daki diğer üst düzey isimler için de yeni operasyonlar yapılabileceği mesajını verdi.