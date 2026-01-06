Maduro’ya bahis oynadı, 17 milyon TL kazandı

Kimliği açıklanmayan bir yatırımcı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik bahis oynayıp yaklaşık 410 bin dolar (yaklaşık 17 milyon 650 bin TL) kazanç elde etti.

Bahsin, ABD’nin hafta sonu düzenlediği askeri operasyonun ardından büyük değer kazandığı bildirildi.

Bahis işlemleri, tahmin piyasası platformu Polymarket üzerinden yapıldı. Yatırımcıya ait hesap, hafta sonu öncesinde Maduro’nun yakalanmasına ilişkin düşük ihtimal biçilen sözleşmelerde pozisyon aldı.

Operasyon öncesinde yaklaşık 34 bin dolar değerinde olan bu bahislerin, ABD’nin Maduro’yu alıkoyduğuna dair haberlerin ardından hızla yükseldiği belirtildi.

ABD operasyonunun ardından küresel piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Pazartesi günü büyük borsa endeksleri yükselirken, petrol fiyatları ve enerji hisseleri değer kazandı.

Venezuela’nın temerrüde düşmüş devlet tahvilleri de, kapsamlı bir borç yeniden yapılandırması beklentisiyle yükseldi.

Hükümet ve devlet petrol şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen tahvillerin, dolar bazında 10 sent, yani yaklaşık yüzde 30 değer kazandığı kaydedildi.

KONGRE'DE “İÇERİDEN BİLGİ” ENDİŞESİ

Söz konusu işlemler, ABD’de içeriden öğrenenlerin ticareti tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD’li milletvekilleri, özellikle kamuoyuna açıklanmamış bilgilere erişimi olan kişilerin bu tür platformlarda işlem yapmasına yönelik kaygılarını dile getirdi.

Demokrat Kongre üyesi Ritchie Torres, gelişmelerin ardından bu hafta Kongre’ye sunulmak üzere bir yasa teklifi hazırladığını açıkladı.

Torres, teklifin; seçilmiş yetkililer, milletvekilleri ve federal çalışanların tahmin piyasalarında bahis yapmasını yasaklamayı hedeflediğini belirtti.

Polymarket verilerine göre, söz konusu anonim hesap geçen ay oluşturuldu. Yatırımcı, 27 Aralık’ta ABD’nin 31 Ocak’a kadar Venezuela’yı işgal edeceği yönündeki sözleşmelere 96 dolarlık ilk alımı yaptı. Takip eden günlerde benzer bahislerle pozisyonunu genişletti.

TAHMİN PİYASALARI MERCEK ALTINDA

Polymarket gibi tahmin piyasaları, spor, siyaset, ekonomi ve eğlence gibi alanlarda “evet-hayır” esasına dayalı sözleşmeler sunuyor.

Değeri birkaç sent olan sözleşmelerin 1 dolardan sonuçlanması, özellikle kamuya açık olmayan bilgilere erişimi olan kişiler için kısa sürede yüksek kazanç anlamına geliyor.

Platform, Eylül ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) onayını alarak, lisanslı bir türev borsasını satın almasının ardından faaliyetlerine yeniden başlamıştı. CFTC, Maduro’ya ilişkin işlemlerle ilgili inceleme yapıp yapmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Polymarket daha önce de içeriden bilgi kullanımı iddialarıyla gündeme gelmişti. Resmi olarak ABD’li kullanıcıların platforma erişimi bulunmazken, birçok yatırımcının VPN kullanarak yasağı aştığı öne sürülüyor.