Mahkemeden eşcinsel evlilik kararı: 'Anayasaya aykırı'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:25

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:25

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bölge mahkemesi ve ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentindeki yüksek mahkeme, eşcinsel evlilik yasağının "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti.

Sapporo Yüksek Mahkemesi, evliliği yalnızca karşı cinsten olanlar arasında sınırlayan Japon Medeni Kanunu'nun "anayasaya aykırı" ve "ayrımcı" olduğunu belirtti. Verilen karara ilişkin yüksek mahkeme, "Eşcinsel evliliğin yürürlüğe girmesi zararlı etkilere neden olmuyor" açıklamasında bulundu.

Sapporo Yüksek Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verilmemesinin temel bir hak olan aile kurma hakkını ihlal ettiğini söyledi ve eşcinsel birlikteliklere izin veren yasaların eksikliğinin giderilmesi için hükümetin acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Tokyo Bölge Mahkemesi'nin kararı, "evliliği bir erkek ve bir kadın arasında tanımlayan mevcut medeni birliktelik yasasını değiştirmediği veya ortadan kaldırmadığı" sözleriyle duyurdu.

Osaka Bölge Mahkemesi 2022 yılında, eşcinsel evlilik yasağının anayasaya uygun olduğuna hükmetmişti. Japonya hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, mahkemeler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin "hükümetin diğer mahkeme kararlarını da takip edeceğini" söyledi.