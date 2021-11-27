Mahkemeye saldırdılar
Libya’da gözler 24 Aralık’ta planlanan başkanlık ve meclis seçimlerindeyken Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığının reddedilmesine karşı temyiz başvurusunu sunacağı mahkemeye baskın düzenlendiği duyuruldu.
Devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım’da Yüksek Seçim Komisyonu’nun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu. Ardından adaylığının reddedildiği belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu’ndan yapılan açıklamada, saldırı haberlerinden duyulan rahatsızlık belirtilerek seçimle ilgili her türlü şiddetin kınandığı aktarıldı. Kimi kaynak saldırıyla ilgili ülkenin doğusunda etkin General Halife Hafter bağlantılı güçleri işaret etti. Hafter de başkanlık için adaylığını açıklamıştı.
Öte yandan yerel basına yansıyan haberlere göre Misrata kentindeki bir askeri mahkeme, Misrata Hava Kuvvetleri Koleji’ne 2019’da yapılan saldırıyla ilgili davada Hafter’in de aralarında olduğu yedi kişi hakkında gıyabi idam cezası verdi.
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