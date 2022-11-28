Makatında bira şişesiyle acil servise gelen adamdan tuhaf savunma
Venezuela'da bir adam, makatına sıkışan bira şişesini çıkartmaları için acil servise gitti. Ameliyata alınan hastanın durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
Venezuelalı 79 yaşındaki bir adam, makatına sıkışan bira şişesiyle acil servise gitti. Doktorlara durumu açıklamak isteyen adam, "şişeyi hırsızların soktuğunu" iddia etti.
Yerel medyaya göre, Palo Negro'da bulunan evine üç kişinin girdiğini öne süren adam, hırsızların değerli eşya bulamayınca sinirlenip kendisine işkence yaptıklarını öne sürdü.
ACİL DURUMA ALINDI
Şiddetli ağrılar içerisinde La Ovallera hastanesine giden hastanın röntgenlerinde, makatına sıkışan objenin bir bira şişesi olduğu ortaya çıktı. Teşhisin ardından hasta, klinikten yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Maracay Merkez Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yerel medya, ameliyata altına alınan hastanın durumu hakkında daha fazla detay vermedi.
Olayla ilgili polis soruşturması başlatılıp başlatılmayacağı henüz belli değil.
MAKATINA TANKSAVAR MERMİSİ SIKIŞAN ADAM
DailyMail'in haberine göre, benzer bir olay bir İngiliz askeri ekipman koleksyoncusunun başına gelmişti.
Acil servise makatına saplanan bir İkinci Dünya Savaşı tanksavar mermisiyle gidince hastaneye bomba imha ekipleri çağırılmıştı.
Gloucester'daki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nin Kaza ve Acil durum birimine başvuran adam, ameliyat ardından çıkartılan 57 mm'lik 80 yıllık patlayıcı merminin, kendi özel cephane koleksiyonuna ait olduğunu ve ayağı takılıp düşünce makatına sıkıştığını öne sürmüştü.
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