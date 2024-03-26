'Makyaj aktı, Hitler gülümsedi...' ABD dış politikasında kökleşen hipokrasi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:48

Değer-merkezli dış politika yaklaşımı, 1. Dünya Savaşı'nın ardından çokça tartışılmış ve bir o kadar da eleştiriye muhatap olmuştur. Fakat eleştirilen genelde, içeriğinden ziyade biçimidir. Zira bir tür 'değerler dizisi' üzerinden perdelenen en yalın haliyle 'kaba kuvvet' ve 'hegemonik mücadele'dir. Sözü edilen değerler bugün apaçık, şiddeti maskelemekte kullanılan birer makyaj malzemesidir. Aralarında en kullanışlı olanları da şüphesiz 'demokrasi, insan hakları, barış, özgürlük, adalet, şeffaflık ve kimlik siyaseti'dir.



Görünen o ki; değer odaklı politikalar izlediklerini söyleyen devletlerin de sözünü ettikleri o yüksek değerlerle çoktandır ahlaki bir bağları yoktur. Bunun en güncel yansımalarını bugün ABD ve Birleşik Krallık'ın, Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail çatışmalarına karşı geliştirdikleri çelişkili yaklaşımlarda görmekteyiz.



Şunu en başta belirtmek gerekir; türümüzün binlerce yıllık ortak mirası olan insani değerler hiçbir zümrenin, birliğin ya da ülkenin tekelinde değildir. Birer tahakküm aracı olarak kullanılmaları ise kavramsal olarak içlerini boşaltmakta; daha da kötüsü, kamuoyu algısını zehirlemektedir.

KAVRAMSAL BİR ALDATMACA

Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre dış politikada iki temel yaklaşım vardır: Bunlardan ilki 'gerçekçi', ikincisi ise 'idealist' yaklaşımdır ve bu iki yaklaşım birbiriyle çelişmektedir.



Değer-merkezli politikalar bu bağlamda idealist çerçeveye oturmaktadır ki adı üstünde, ancak idealar dünyasında; kitaplarda ve teorik tartışmalarda varlıklarından söz edilebilir. Reelpolitik bağlamda, pratikte, somut durum nezdinde bir karşılıkları yoktur.



Devletler, tabii olarak uluslararası ortamın değişen koşullarına ve meydan okumalarına yanıt olarak konjonktürel bazda farklı dış politika yaklaşımları geliştirebilir. Fakat insani değerler konjonktüre ve özneye bağlı olarak değişmez.



Washington yönetiminin, tarihi boyunca gerek kendi sınırlarında gerekse küresel ölçekte imza attığı katliamları göz önünde bulundurduğumuzda; değerler şeklinde telaffuz edilen her ne ise 'kavramsal bir aldatmaca' olmaktan ileri gidememektedir.

BİSMARCK'IN MİRASI

Merkeze çıkarları alan 'gerçekçi' yaklaşım, Alman Şansölye Otto von Bismarck'ın, 30 Eylül 1862'de, Prusya Başkanı olduğu dönemde, Alman topraklarının birleşmesi konusunda yaptığı konuşmada, 'kan ve demir' kavramı ile benzersiz bir nitelik kazanmış ve Machtpolitik (Güç politikası) felsefesinin simgesi haline gelmişti.





Ulusal çıkarları, diğer ulusların veya uluslararası toplumun çıkarlarının üstünde tutan bu yaklaşım; söz konusu çıkarların askeri, ekonomik ve siyasi, tüm araçlar vasıtasıyla 'saldırgan bir biçimde' korunmasını temel alıyordu. Fakat aynı zamanda, askeri hedefleri romantik bir bakış açısı ile estetize ediyor ve 'uluslararası çatışmanın ahlaki bir amacı olduğu' inancını empoze ediyordu. Bu bağlamda, genel stratejinin en önemli aracı 'şiddet' ise değer-merkezli ahlaki söylemler de stratejiyi meşrulaştırmaya yarayan araçlardan ibaretti.



İşte, bu sebeple, ABD'nin Vietnam, Afganistan, Irak ve Ukrayna'da ortaya koyduğu yaklaşımları gerekçelendirirken başvurduğu 'sözde insani değerler', İsrail'in Gazze'de 31 bini aşkın sivilin canı pahasına yürüttüğü kanlı harekat söz konusu olduğunda birden buharlaşarak yerini çıkar odaklı, şiddet siyasetine terk etti.



Değerleri şimdilik bir kenara bırakalım... Bu durum, akıllara şu soruyu getiriyor: 1776'dan bu yana geçen 247 yılın 228'ini kesintisiz ölüm saçarak geçiren Amerikan savaş makinasının kumandasını elinde tutanlar için 'insan' sözcüğü ne anlam ifade etmektedir?



Sorumuzu daha da basitleştirelim:

Amerikan askeri-endüstriyel kompleksine göre insan kimdir?

ALGI MÜHENDİSLİĞİ: KÖTÜYÜ YARATMAK

"Propagandacının amacı, bir grup insana diğer bazı insan gruplarının insan olduğunu unutturmaktır" diyor İngiliz yazar Aldous Huxley. Modern Latincede 'yaymak' anlamına gelen 'propagare' fiilinin tekil dişili olan propaganda, 'yayılacak olan' anlamına gelmekte ve erken dönemlerden bu yana güç sahibi olanların ya da güce sahip olmak isteyenlerin gizli silahı olmaya devam etmekte.



Silahın verimli çalışabilmesi için taraflardan birinin iyiyi (doğruyu), diğerinin kötüyü (yanlışı) temsil ettiğine dair pek de karmaşık olmayan 'ahlaki bir algı' inşa etmek gerekiyor. Rakibi kategorik olarak dışlayan bu dikotomik çerçeveden bakmaya alıştırılmış yığınlar için karşı tarafın da insan olduğunu unutmak sadece biraz zaman alıyor.





24 Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte daha önce hiç rastlamadığımız türden yoğun bir ‘dezenformasyon’ savaşına tanık olduk. Savaşı, hangi kaynaklardan takip ettiğinizin, düşünceleriniz üzerinde büyük bir etkisi olması kaçınılmazdı.



Atlantik basınına göre, 'kötücül taraf' en ağır şekilde cezalandırmalıydı ve yargılama, sözde 'değerler' dizisi referans alınarak, bilindik argümanlarla yapılacaktı.



Gelin o argümanların, liderler tarafından nasıl kullanıldığına bir göz atalım... 24 Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte daha önce hiç rastlamadığımız türden yoğun birsavaşına tanık olduk. Savaşı, hangi kaynaklardan takip ettiğinizin, düşünceleriniz üzerinde büyük bir etkisi olması kaçınılmazdı.Atlantik basınına göre,en ağır şekilde cezalandırmalıydı ve yargılama, sözdedizisi referans alınarak, bilindik argümanlarla yapılacaktı.Gelin o argümanların, liderler tarafından nasıl kullanıldığına bir göz atalım...

VILNIUS ZİRVESİNDEKİ DEMAGOJİ

Bilindiği üzere ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen savaşa tepkisi Ukrayna lehine oldu. ABD, krizin başından itibaren, gelişiminde büyük rol oynadı; Ukrayna'ya askeri, finansal ve insani yardım sağlamanın yanı sıra savaşın ana aktörlerinden biri olan Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanmasına da öncülük etti.