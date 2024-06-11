Malavi ordusu: “Devlet Başkan Yardımcısı Chilima’nın uçağı ormanlık alanda kaza yapmış olabilir”

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:56

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:58

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima’yı taşıyan askeri uçağın kaybolduğu açıklanmıştı.

Malavi ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Chilima’yı taşıyan uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği duyuruldu. Üst düzey askeri yetkili Paul Valentino Phiri tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz bulunamadığı kaydedilirken yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yetersiz olması sonucu arama kurtarma çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Malavi İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Angola’dan uçağın bulunmasına ilişkin yardım istendiği açıklandı.

“GERİ DÖNÜN” TALİMATI

Uçakta, 51 yaşındaki Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu, uçağın dün yerel saatle 09.17’de başkent Lilongwe’den havalandığı açıklanmıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera dün gerçekleştirdiği açıklamasında, uçağın 10.02 sıralarında Mzuzu Havalimanına inmesi planlandığını ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamadığını ve başkente geri dönmesi talimatı verildiğini söylemişti.

SEÇİMLERİN FAVORİ İSMİYDİ

Chilima, gelecek yıl yapılacak seçimlerde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022 yılında bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü.