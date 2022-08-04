Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah, 'Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirme' mesajı verdi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:45

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çavuşoğlu'nun Malezya ziyaretinde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Malezyalı Bakan, Çavuşoğlu ile oldukça verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Çavuşoğlu’nun ziyareti, Malezya ile Türkiye arasındaki güçlü bağın kanıtıdır. İkili ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.

Başbakan İsmail Sabri Yakup'un Ankara’ya başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda alanda iş birliğine yönelik verimli görüşmeler yaptığını dile getiren Abdullah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın da önümüzdeki aylarda Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını kaydetti.

Başbakan Yakup'un ziyaretinin ardından Türkiye-Malezya ilişkilerinin “kapsamlı stratejik ortaklık” düzeyine yükseltildiğini hatırlatan Bakan Abdullah, "İki ülke bakanları olarak, aramızdaki resmi ve gayriresmi görüşmeleri ve diğer bakanlar arasında da temasları arttırarak iki kardeş ülke ilişkilerini önümüzdeki yıllarda çok daha fazla geliştirilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah, ayrıca 2023 yılında yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na daveti için Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NIN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (MTFTA) Ağustos 2015’te imzalanmasından bu yana iki ülke arasındaki ekonomik hacmin istikrarlı büyüme kaydettiğine dikkati çeken Abdullah, anlaşmayı yatırım, hizmetler ve e-ticaret alanlarına genişletmek üzere sürdürülen müzakerelerin son safhasına geldiğini vurguladı.

Abdullah, iki ülke Merkez Bankası’nın, döviz takasının da anlaşmaya dahil edilmesi için mali alandaki müzakerelerin hızla sonuca ulaştırmasını beklediklerini bildirdi.

YENİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Çavuşoğlu ile görüşmesinde yeni potansiyel yatırım alanlarının araştırılması konusunda da anlaştıklarını, bunlar arasında dijital ekonomi ve askeri savunma sanayinin öne çıktığını dile getiren Malezyalı Bakan, şöyle devam etti:

"Biz dijital ekonomi ve mikro çip üretiminde iş birliğini geliştirmeyi önerdik, Türk tarafı askeri savunma sanayi konusunda öneride bulundu. Kanımca bu iki alan ekonomik ilişkilerimizi hem hacim hem de nitelik olarak hızla geliştirebilecek potansiyeli içeriyor çünkü burada yalnızca almak veya satmak değil teknoloji transferi ve ortaklığı söz konusu."

Malaysia Airports Holdings Berhard (MAHB) şirketi aracılığıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın işletmesine katılımın, Malezya'nın, Türkiye ekonomisine yatırımları sürdürme niyetini kanıtladığını vurgulayan Abdullah, Çavuşoğlu ile görüşmesinde bununla bağlantılı konuları ele aldıklarını bildirdi.

Abdullah ayrıca, Türk Petrol ve Türk Petrol Açık Deniz Teknoloji Merkezi ile Malezya petrol ve doğal gaz şirketi PETRONAS arasındaki görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye’nin yakın dönemde Malezya’ya bu alanda katkı sağlayacağını umduklarını belirtti.

AFGAN HALKINA YARDIM İŞ BİRLİĞİ

Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Malezya’ın Küresel Barış Misyonu ile Türk Kızılayın Afganistan’a insani yardım konusunda iş birliği yapılmasına dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Abdullah, iki kuruluşun Afgan halkına destek için birlikte neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yürütmesine karar verdiklerini kaydetti.

Abdullah, ayrıca, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı etkileri de göz önüne alarak, gıda güvenliğinin görüşmede gündeme geldiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimler konusunda Başbakan Yakup’u bilgilendirdiğini aktardı.

Müslüman ülkelerin, sosyal bilimler alanında ortak çalışmalar yürütmesi gereğine değindiklerini kaydeden Abdullah, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi ile Malezya İslam Üniversitesi arasında ortak proje yürütülmesi önerisinin de gündeme geldiğini ifade etti.