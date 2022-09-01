Malezya'da eski First Lady'e rüşvet suçundan 10 yıl hapis

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:56

Malezya mahkemesi, eski Başbakan Necip Rezak'ın yolsuzluktan hapse atılmasından birkaç gün sonra, eşi Rosmah Mansor'ın, üç rüşvet suçlaması nedeniyle Malezya tarihinde rekor bir miktar olan 970 milyon ringgit (216.45 milyon dolar) para cezası ödemesi gerekeceğini söyledi.

Eski first lady, temyize gidene kadar kefalet ile serbest kalabilir.

EN YÜKSEK HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi Yargıcı Muhammed Zeyni Mazlan'ın kararı açıklamasının hemen ardından gözyaşlarına boğulan Rosmah Mansor, "Bugün olanlardan dolayı çok üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Kimse beni parayı alırken görmedi, kimse beni parayı sayarken görmedi. Ama eğer sonuç buysa Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malezya savcıları, Rosmah'ın avukatlarının bir günlük hapis cezası talebini reddetti. Rüşvet davasında 17 ayrı suçlama ile karşıya kalan Rosmah için savcılar, "en yüksek ya da en yükseğe yakın" hapis cezası istedi.

Savcılar, Rosmah'ın 187.5 milyon ringgit (41.80 milyon dolar) rüşvet istediğini ve projeyi kazanan şirketin bir yetkilisinden 6.5 milyon ringgit (1.45 milyon dolar) aldığını iddia ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) davalara göre, 1MDB'den çalınan fonların bir kısmı Rosmah'a 27 milyon dolarlık pembe elmas kolye de dahil olmak üzere mücevher satın almak için kullanıldı.