Mali duyurdu: 49 Fildişi Sahilli asker cezaevine gönderildi
Mali'de 10 Temmuz'da "paralı asker" şüphesiyle yakalanan 49 Fildişi Sahilli asker "devletin güvenliğini tehdit" ile suçlanıyor.
Mali'de Bamako Savcılığı, "devletin güvenliğini tehdit" suçlaması yönelttiği 49 Fildişi Sahilli askeri cezaevine gönderdi.
Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.
Askerler o tarihten bu yana gözaltında tutuluyordu.
Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak, serbest bırakma çağrısı yapmıştı.
Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Fildişi Sahili askerlerini savunan MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado da açıklamaları nedeniyle Mali makamları tarafından sınır dışı edilmişti.
Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.
Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de gün içinde Mali'deki cunta hükümetiyle konuya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.
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