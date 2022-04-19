Mali, Rusya'dan 2 savaş helikopterini teslim aldı

19 Nisan 2022 Salı, 04:21

Mali, askeri iş birliği kapsamında Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Mali, Rusya'dan Ekim 2021'de de MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmat teslim almıştı.

Mali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele alanındaki askeri iş birliği kapsamında Rusya'dan alınan askeri malzemenin ikinci kısmının, Uluslararası Modibo Keita Havalimanı'nda Malili yetkililerce teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, ekipmanın 2 savaş helikopteri ve radar cihazından oluştuğu kaydedildi.

MI-35P tipi Rus yapımı iki helikopter, radar cihazı, savaş silahları ve mühimmattan oluşan ilk parti de Mart ayı sonunda teslim edilmişti.

MALİ'DE FRANSIZ-RUS REKABETİ

Mali ile Fransa'nın arası, Eylül 2021'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddiaları sonrası açılmıştı. Fransa, Mali topraklarında Wagner Rus paralı askerlerinin varlığına şiddetle karşı çıksa da Bamako yönetimi 'istediği ülkeyle askeri iş birliği' yapabileceğini açıklamıştı.

Bamako yönetiminin, Wagner askerlerinin ülkeye geldiği ya da geleceği konusunda net bir açıklaması bulunmuyor. Ancak, uluslararası toplum Wagner paralı askerlerinin bir süredir sahada olduğuna inanıyor.

Fransa, Bamako yönetiminin Wagner iddialarını yalanlamaması üzerine, 2013'ten bu yana bölgede sürdürdüğü Barkhane operasyonuna kademeli şekilde son vereceğini duyurmuş ve ülkedeki ana askeri üsleri boşaltmıştı. Fransa ile yaşanan kriz sonucu Mali, Rusya ile yeni bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.