Mali'de 5 asker hayatını kaybetti
Mali'de EYP'ye çarpan araçtaki 5 asker öldü.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Devriye gezen askeri aracın el yapımı patlayıcıya (EYP) çarpması sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.
Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesindeki Parou Köprüsü civarında devriye gezen askeri aracın EYP'ye çarptığı belirtildi. Açıklamada, olayda 5 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı kaydedildi.
BÖLGEDE TERÖR ÖRGÜTLERİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR
Mali'de 24 Nisan'da düzenlenen 3 ayrı terör saldırısında da 6 asker yaşamını yitirmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
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