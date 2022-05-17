Mali'de darbe girişimi engellendi
Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi.
Mali'de bir grup subay ve astsubayın 11-12 Mayıs'ta darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup subay ve astsubayın, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğu ancak girişimin başarısız olduğu belirtildi.
Darbe yapmak isteyen grubun "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" ifade edilen açıklamada, devletin güvenliğini hedef alan bu eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve darbe girişiminin iş birlikçilerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.
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