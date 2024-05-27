Mali'de terör saldırısı: 20 ölü
Mali'de düzenlenen terör saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Diallassagou köyü kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Tarlaya gitmeye hazırlanan sivillerin hedef alındığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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