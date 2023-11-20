Mali'de toplu mezar bulundu

Mali ordusu, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinde toplu mezar bulduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 15:51
Mali'de toplu mezar bulundu
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Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kidal'da 18 Kasım'da toplu bir mezar tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mali ordusunun en son yaklaşık 10 yıl önce ayak bastığı kuzeydeki Kidal kenti, Tuareg isyancılarının kalesi olarak değerlendiriliyordu.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), geçen hafta Kidal'daki kampı boşaltması sonrası Mali ordusu ile Tuareg isyancıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Mali ordusu, kentin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.


Mali

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