Mali'de toplu mezar bulundu
Mali ordusu, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinde toplu mezar bulduğunu duyurdu.
Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kidal'da 18 Kasım'da toplu bir mezar tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Mali ordusunun en son yaklaşık 10 yıl önce ayak bastığı kuzeydeki Kidal kenti, Tuareg isyancılarının kalesi olarak değerlendiriliyordu.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), geçen hafta Kidal'daki kampı boşaltması sonrası Mali ordusu ile Tuareg isyancıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Mali ordusu, kentin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Banka şubelerine kilit!
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama