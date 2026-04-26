Mamdani’nin paylaşımı kriz çıkardı: Tartışmalı sözler sonrası Azerbaycan’dan sert tepki

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medyadan sözde "Ermeni soykırımına" ilişkin paylaşım yaparak Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almasının ardından tepkiler geldi.

Mamdani, "Bugün Ermeni Soykırımı'nın 111. yıldönümü. Osmanlı İmparatorluğu tarafından bugünkü Türkiye, Suriye ve Ermenistan topraklarında katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi anarken, tarihin tekerrür etmesine izin vermemeliyiz. 2020 yılında Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri güçleri Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırdı. 2023 yılında Azerbaycan, 100.000'den fazla Ermeni'yi Dağlık Karabağ'dan sürgün ederek, 100 yıl önce başlayan soykırım kampanyasını sürdürdü. Bu anma gününde, Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin etme hakkını yeniden teyit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Mamdani'nin paylaşımına tepki göstererek, "kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan" nitelikte olan paylaşımı reddettiklerini bildirdi.

Mamdani'nin paylaşımının "kışkırtıcı ve gerçeği" yansıtmayan nitelikte olduğunu belirten Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadelerin bölgenin tarihi ve mevcut gerçeklerine ilişkin bilgi eksikliğini ortaya koyduğunu ve siyasi anlatılar doğrultusunda gerçekleri çarpıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 2020'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası alanda tanınan egemen toprakları içinde hareket ettiğini hatırlatan Hacızade, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon, eşit haklar ve güvenlik güvenceleri sunulduğunu, dolayısıyla "sürgün" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını, ayrıca kültürel ve dini mirasın tahrip edildiğini görmezden gelen tek taraflı yaklaşımların endişe verici olduğunu ifade ederek Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.