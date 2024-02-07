Manastır Airbnb'ye dönüştürüldü: 3 bin TL ila 6 bin TL

İspanya'da rahibeler, Meryem Ana Kilisesi'ni geceleği 90 Euro ila 180 Euro (yaklaşık 3 bin TL ila 6 bin TL) fiyata Airbnb'ye dönüştürdü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:48
Manastır Airbnb'ye dönüştürüldü: 3 bin TL ila 6 bin TL
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İspanya'nın Sevilla kentindeki manastırın bir bölümü, Airbnb'ye dönüştürüldü. 

Rahibiler tarafından Airbnb'ye dönüştürülen manastır sayesinde Sevilla'ya gelen turistler artık 16. yüzyılda yapılan Meryem Ana Kilisesi'nde rahibeler için yapılmış odalarda kalabilecek. 

Rahibeler, kapıda sattıkları şekerlemelerin ötesinde de gelir elde etmek için birkaç ay önce oda kiralama seçeneklerini incelemeye başladılar. 

The Guardian'ın aktardığına göre rahibeler, bina görevlisi ve ailesi çıktıktan sonra ilk önce dairelerini uzun süreliğine kiralamayı planladı. Daha sonra kısa süreliğine odaları vermenin daha mantıklı olacağına karar verdileri.

El Pais'e konuşan Rahibe Maria Jose, görevlerini engellememesi için odaların yönetimini başkasına verdiklerini belirtti. 

Manastırdaki odalar, en az iki geceliğine 90 ila 180 Euro arasına tutulabiliyor. 


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