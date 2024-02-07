Sahil kasabasının BAE'ye satıldığı iddia edildi: Haberi öfkeye neden oldu

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:38

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:38

Sisi hükümetine yakın Mısır gazeteleri, Akdeniz kasabası Ras El-Hikme'nin 22 milyar dolarlık satışının tamamlanacağına ilişkin haberler servis etti.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Ras El-Hikme'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yatırımcılar tarafından satın alınacağı ve bu miktarın ülkenin döviz açığını azaltacağı haberleri, ülkede büyük bir tepkiye yol açtı.

Habere göre, Mısır basınına servis edilen bilgi, döviz krizinin ve paralel piyasalarda bir yıl içinde yarıdan fazla değer kaybederek enflasyonu şiddetlendiren Mısır poundunun kötüleşmesinin ortasında geldi.

Suudi el-Arabiya haber kanalında, bir grup BAE yatırımcısının Ras el-Hikma topraklarını satın alarak "büyük bir tatil kasabası" kurmak üzere önümüzdeki hafta Mısır hükümetiyle bir anlaşma imzalayacağına dair "güvenilir haberler" olduğu belirtildi.

Hükümetin sözcüsü olarak bilinen Mısırlı talk show sunucusu Ahmed Mousa, Ras el-Hikme'de, sosyal medya paylaşımında "döviz kuru krizini sona erdirecek" yatırımlara izin verecek bir anlaşmanın yapılmakta olduğunu söyledi. Anlaşmanın 20 milyar dolarlık acil "doğrudan yatırım ve yurt dışından finansman" çekeceğini iddia etti.

HABER KINANDI

Cairo24 tarafından aktarılan haberde, toplamda yaklaşık 200 km'lik bir alanı kapsayan projenin önümüzdeki 20 yıl içinde tamamlanması planlandığı aktarılırken, ayrıca "hükümet kaynakları Ras el-Hikma bölgesinde arazi tahsisi için BAE işadamlarıyla herhangi bir anlaşma yapılmadığını doğruladı" denildi.

Mısır hükümeti haberlere henüz resmi bir yanıt vermedi, ancak arazi satışına ilişkin haberler Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye muhalif kişiler tarafından kınandı.

Eski bir güvenlik yetkilisi olan ve şu anda Sisi'yi eleştiren Hişam Sabri, Ras el-Hikma'yı "yeryüzündeki cennet" olarak nitelendirdi ve "Cidden Sisi'nin felaketlerine ayak uyduramıyorum. Saatte 250 km kaza hızıyla yürüyor" paylaşımında bulundu.

Aktör ve film yapımcısı Amr Waked, "Abdülfettah el-Sisi'ye Ras el-Hikma'yı satma hakkını kim verdi? Yani annesinin mirası mıydı yoksa babasının mı?" ifadesinde bulundu.