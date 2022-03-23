Manchester-Antalya uçağında ortalık karıştı

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:12

Bu sabah İngiltere’nin Manchester kentinden Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Jet2 Havayolları’na ait bir uçak, yolculardan birinin rahatsız edici hareketler sergileyerek diğer yolculara saldırması sonucunda zorunlu olarak Viyana’ya iniş yaptı.

Uçaktaki başka bir yolcu, İngiltere’de yayın yapan Manchester Evening News’e, bir kadın yolcunun uçuşun sonlanmasına ‘yaklaşık bir saat 20 dakika’ kala rahatsız edici hale geldiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kadının, uçakta ağlayan bebeğe sinirlendiği daha sonra da uçakta olay çıkardığı belirtildi. Kadının önce uçuş görevlilerine saldırarak sonrasında öfkesini yolculara döndürdüğü, hatta bazı yolculara tokat attığı ifade edildi.

Uçakta bulunan yolculardan biri olayı anlatırken, “Çok gürültü vardı. Sonra uçağın ön tarafına gelerek Jet2 personeline çok kızdı ve sakinleşmedi. Sesi giderek yükseliyor ve agresifleşiyordu. İnsanların yüzüne yüzüne bağırıyordu” ifadelerini kullandı.

Uçağı birbirine katan yolcu Avusturya’nın başkenti Viyana’da güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği sırada yolcuların durumu alkışlayarak desteklerini gösterdi. Hatta Kadının uçaktan indirilirken başka bir yolcuya daha tokat attığı iddia edildi.

Uçağın Viyana’da iki saat durduktan sonra tekrar Antalya’ya yönlendirildiği aktarıldı.