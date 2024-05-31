Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu

Mannheim’da bir aşırı sağ gösterisinde meydana gelen bıçaklı saldırıda polis, saldırganı vurarak durdurdu. Olayda birçok kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:07
Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu
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Almanya'nın Mannheim kentinde, aşırı sağ bir gösteri sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda polis, saldırganı vurarak durdurdu. Olayda birçok kişi yaralandı.

Saldırı, yerel saatle 11.30 sularında kentin pazar meydanında gerçekleşti. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı" denildi.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Alman haber sitesi Bild, saldırganın, bir polis memurunu arkadan boynundan bıçaklarken vurulduğu anı gösteren bir video yayınladı. Polis memuru, o sırada başka birine yardım etmekle meşguldü.

Videoda ayrıca, saldırganın yere düşen bir adamla boğuştuğu ve bıçağıyla vahşice sallandığı görülüyor. Adamın bacağında yara olduğu fark ediliyor.

Polis açıklamasında, "Şu anda Mannheim'daki pazar meydanında büyük bir polis operasyonu sürüyor. Bir kurtarma helikopteri de olay yerinde. Şu an için daha fazla bilgi verilemiyor" ifadeleri yer aldı.

Yaralıların, saldırgan da dahil olmak üzere, durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sabahın erken saatlerinde, İslam karşıtı aktivist Michael Stuerzenberger’in meydanda küçük bir kalabalığa konuşma yapmaya hazırlandığı görüldü.


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