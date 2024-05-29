Almanya Yeşiller Partisi’nden von der Leyen’e tehdit: 'Aşırı sağ ile anlaşma yaparsan destek yok'

Almanya Yeşiller Partisi, Ursula von der Leyen'in aşırı sağcı partilerle anlaşma yapması durumunda, Avrupa Komisyonu başkanlığı için yeniden adaylığını desteklemeyeceklerini açıkladı. Yeşiller, böyle bir anlaşmanın AB'nin iklim kriziyle mücadele planını tehlikeye atacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:39
Almanya Yeşiller Partisi’nden von der Leyen’e tehdit: 'Aşırı sağ ile anlaşma yaparsan destek yok'
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Almanya Yeşiller Partisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in aşırı sağcı partilerle anlaşma yapması durumunda, ikinci dönem için adaylığını desteklemeyeceklerini duyurdu. Yeşiller Partisi'nin ortak başkan adayı olan Alman Avrupa Parlamentosu Üyesi Terry Reintke, von der Leyen'in İtalyan Başbakan Giorgia Meloni'nin grubuyla anlaşması halinde, Yeşillerin desteğini kaybedeceğini belirtti.

Reintke, "ECR (Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular) ile koalisyona veya çoğunluğa katılmayacağız. Ursula von der Leyen veya başka biri çoğunluk oluşturmak istiyorsa, bir seçim yapmaları gerekecek" dedi.

Woman speaks at microphone with EU flag behind

İKLİM KRİZİ TEHLİKESİ

Reintke, von der Leyen'in ECR ile anlaşmasının, AB'nin iklim kriziyle mücadele planını tehlikeye atacağını ve yeşil anlaşmanın yavaşlatılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yol açacağını ifade etti. Bu durumun sadece iklim için değil, Avrupa'nın ekonomik duruşu için de felaket olacağını vurguladı.

Yeşiller, von der Leyen'i 2019'da desteklememiş olsalar da, daha sonra onun AB yeşil anlaşmasına yönelik taahhütlerinden etkilenmişlerdi. Ancak Reintke, von der Leyen'in kendi politik grubunun baskısı altında olduğunu ve EPP'nin (Avrupa Halk Partisi) işlerin alışıldığı gibi devam etmesini istediğini belirtti.

İKİNCİ DÖNEM ADAYLIĞI

Von der Leyen, 6-9 Haziran'daki AB seçimlerinde ikinci bir beş yıllık dönem için aday oluyor.

Ulusalcı ve aşırı sağ partilerin Avrupa genelinde önemli kazanımlar elde etmesi beklenirken, von der Leyen'in yeni parlamentonun 720 üyesinin mutlak çoğunluğunu sağlaması gerekiyor.

Reintke, yeşil politikaların devam etmesini isteyen seçmenlerin, yeşil anlaşmaya sırtını dönen partilere değil, orijinal Yeşillere oy vermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın yeşil anlaşmayı hayata geçirmek için büyük bir yatırım programına ihtiyacı olduğunu vurguladı.


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