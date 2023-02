Maraş depremini 3 gün öncesinden tahmin eden gökbilimci Frank Hoogerbeets kimdir?

Frank Hoogerbeets, 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Frank Hoogerbeets, 2002 yılında Ditrianum adlı siteyi kurmuştur. Frank Hoogerbeets, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir.

Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook'ta yapmış, bunun 22 - 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti.

25 Nisan 2015'te Nepal'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Hoogerbeets, 6 Şubat'ta Maraş'ta yaşanan depremi de 3 gün öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çekti:

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV