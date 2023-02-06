Depremi 3 gün önceden tahmin eden ismin paylaşımı gündem oldu
'Deprem kahini' diye bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Türkiye, bugün sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından, ‘deprem kahini’ olarak bilinen Hollandalı Frank Hoogerbeets’in 3 Şubat günü yaptığı paylaşım sosyal medyada konu oldu.
Hoogerbeets'in, o tarihte “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandığı görüldü.
Hoogerberts'in tahminini gösteren paylaşım, depremin ardından en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte o paylaşım:
Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, depremin ardından paylaştığı iletisinde de şu ifadelere yer verdi:
"Kalbim Türkiye'de meydana gelen büyük depremden etkilenen insanlarla birlikte. Daha önce de belirttiğim gibi, 115 ve 526 yıllarında olduğu gibi, bu bölgede er ya da geç bu tür depremler yaşanacaktı. Bu depremlerden önce her zaman kritik gezegen geometrileri gelir, tıpkı 4-5 Şubat'ta yaşadığımız gibi..."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması