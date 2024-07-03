Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:30

Güncelleme: 03.07.2024 - 20:30

Fransa’da halk, erken genel seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ, seçimlerin ilk turunda büyük kazanım elde etti. Ulusal Birlik Partisi, yüzde 34 ile birinci parti oldu. Öte yandan seçimlere katılım 1986’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında? Marine Le Pen hangi partiden?

MARİNE LA PEN KİMDİR?

Marine Le Pen 5 Ağustos 1968'de doğdu. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup yüzde 17,90 oyla François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardından üçüncü oldu. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup ikinci turda %33,9 oy aldı. 2022'de tekrar Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine aday olan Le Pen yüzde 23.9 ile ikinci sırada yer aldı.

Le Pen neo-faşist babasına göre daha demokratik ve daha cumhuriyetçi olarak nitelendirilir. Partinin görüşlerinde ve kadrolarında değişikliğe giderek, ırkçılık, antisemitizm ve Pétain yanlılığıyla suçlanan üyeleri partiden atarak partinin halk nezdindeki imajını düzeltti. Bu kapsamda babasını da tartışma yaratan açıklamalarının ardından 20 Ağustos 2015 tarihinde partiden attı.

Partisinin görüşlerini bir takım konularda yumuşattı. Önceleri partinin eşcinsel birlikteliklerin herhangi bir yasal statüye sahip olmasına karşı çıkarken, Le Pen döneminde medeni birlikteliği desteklemeye başladı. Kürtajın yasal olduğu hamilelik dönemlerinde herhangi bir şarta bağımlı olmamasını kabul etti. Partisinin idam cezasına olan desteğine son verdi.

Time 100 listesinde 2011 ve 2015 yıllarında dünyanın en etkili insanları arasında gösterildi. Politico tarafından 2016 yılında Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un ardından en etkili ikinci Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu ifade edildi.

MARİNE LA PEN HANGİ PARTİDEN?

La Pen, Ulusal Birlik Fransa'da milliyetçi, sağ popülist ve aşırı sağcı bir siyasi partisindedir.