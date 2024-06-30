Armand Lauriente kimdir? Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Armand Lauriente, sosyal medyada transfer haberlerini takip eden birçok Fenerbahçeli futbolseverin merak edip araştırdığı isimlerin başında yer alıyor. Peki, Armand Lauriente kimdir? Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Armand Lauriente kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Armand Lauriente kimdir? Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
ARMAND LAURİENTE KİMDİR?
Armand Lauriente, 4 Aralık 1998 tarihinde dünyaya geldi. İtalya Serie A kulübü Sassuolo'da forvet ve sol kanat olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.
Armand Lauriente, 23 Temmuz 2018'de Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen Ligue 2'de Orléans'a kiralandı.
Kulüpteki profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2018'de Lens'e karşı 2-0'lık lig yenilgisiyle çıktı. Lauriente, Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü.
Armand Lauriente, 31 Ağustos 2022'de İtalya ekibi Sassuolo ile sözleşme imzaladı.
Lauriente, Sassuolo'da 2023-2024 sezonunda oynadığı 37 maçta 5 gol 6 asist yaptı.
ARMAND LAURİENTE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
2016–2019 Rennes II
2018–2020 Rennes 1
2018–2019 › Orléans (
2019 › Lorient II
2019–2020 › Lorient
2020–2022 Lorient
2022– Sassuolo
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