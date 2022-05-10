Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı: Azovstal Çelik Fabrikası'nda en az 100 sivil bulunuyor

10 Mayıs 2022 Salı, 12:35

Mariupol'un belediye başkan yardımcılarından biri yaptığı açıklamada, kentte bulunan Azovstal Çelik Fabrikası'nda hala en az 100 sivilin kaldığını dile getirdi. Açıklamanın devamında çelik fabrikasının yoğun Rus ateşi altında olduğu kaydedildi.

Ukrayna daha önce tüm sivillerin Azovstal'dan ayrıldığını açıklamıştı. Rusya da sivillerin tesisten tahliyesinin tamamlandığını söylemişti.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Petro Andryushchenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada "Askerlere ek olarak, Azovstal sığınaklarında en az 100 sivil kalıyor. Ancak bu, işgalcilerin saldırılarının yoğunluğunu azaltmıyor" dedi.

Rusya ise bu sözler ile ilgili bir açıklama yapmadı.