'Mariupol Kasabı' olarak bilinen Rus General Mihail Mizintsev görevden alındı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:53

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:55

Bir Rus savaş muhabirine göre "Mariupol Kasabı" olarak bilinen General Mihail Mizintsev görevinden alındı.

Muhabir Aleksandr Sladkov'un, Telegram'da paylaştığı mesaja göre Mizintsev görevinden "kovuldu".

Mizintsev'i bir "arkadaş" olarak tanımlayan Sladkov, "Mihail Mizintsev'in bu yıl ilginç bir kaderi oldu" dedi.

Mizintsev, Rusya'nın Mayıs 2022'de ele geçirdiği Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol'u bombalamasıyla gündeme gelmişti. Sladkov, Mizintsev'in Mariupol kentine yapılan saldırıyla "doğrudan bir ilişkisi olmadığını" savundu.

Mizintsev, Eylül 2022'nin sonlarında lojistikten sorumlu savunma bakan yardımcısı olarak atandı. Haberin duyulmasıyla birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı "kasap yeni bir mezbaha inşa edecek" şeklinde bir tweet atmıştı.

Sladkov, Mizintsev'in yerine lojistik görevine Rusya Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı Alexei Kuzmenkov'un getirileceğini söyledi.

Mizintsev savunma bakanlığı görevini üstlenmeden önce Aralık 2014'ten bu yana Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nin başkanlığını yürütüyordu.

İNGİLTERE, MİZİNTSEV'E YAPTIRIM UYGULADI

Mizintsev, 31 Mart 2022'de Suriye ve Ukrayna'daki "kınanacak" eylemleri nedeniyle İngiliz hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.

Londra, o tarihte yaptığı açıklamada "Mizintsev, Rusya'nın dünya çapındaki tüm askeri operasyonlarının planlandığı ve kontrol edildiği Ulusal Savunma Komuta ve Kontrol Merkezi'nin şefidir. Mizintsev, 2015-16 yıllarında Halep'te ve şimdi de Ukrayna halkına karşı vahşetin sürdürüldüğü Mariupol'da sivil merkezlerin bombalanması da dahil olmak üzere, kınanacak taktikler kullanmasıyla tanınıyor" ifadelerini kullandı.

Washington Post'un haberine göre Nisan 2022'de Mizintsev, Rusya ordusunda büyük ölçüde "silik" ve "etkin idari" rollerle sınırlı, az tanınan bir figürdü.