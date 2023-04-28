Rusya, Ukrayna şehirlerine füze saldırısı gerçekleştirdi
Rus birlikleri, Ukrayna’da başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehirde füze saldırısı düzenledi.
Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Dnipro kentinde biri kadın ve biri çocuk üç kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde Uman kasabasının merkezindeki dokuz katlı bir binanın vurulduktan sonra ağır hasar aldığı görülüyor.
Interfax haber ajansına göre Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde de patlamalar meydana geldi.
Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev'de 11 füzenin ve iki silahlı insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.
Kiev’in askeri yönetiminin lideri, söz konusu saldırının 51 gün içinde başkente yönelik yapılan ilk Rus saldırısı olduğunu belirtti.
Şehirde sivil kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Uman’da ise yetkililer beş kişinin yaralanarak hastaneye kaldırığını duyurdu.
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