Rusya, Ukrayna şehirlerine füze saldırısı gerçekleştirdi

Rus birlikleri, Ukrayna’da başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehirde füze saldırısı düzenledi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 28.04.2023 - 07:59
Rusya, Ukrayna şehirlerine füze saldırısı gerçekleştirdi
Abone Ol google-news

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Dnipro kentinde biri kadın ve biri çocuk üç kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde Uman kasabasının merkezindeki dokuz katlı bir binanın vurulduktan sonra ağır hasar aldığı görülüyor.

Interfax haber ajansına göre Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde de patlamalar meydana geldi.

Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev'de 11 füzenin ve iki silahlı insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Kiev’in askeri yönetiminin lideri, söz konusu saldırının 51 gün içinde başkente yönelik yapılan ilk Rus saldırısı olduğunu belirtti.

Şehirde sivil kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Uman’da ise yetkililer beş kişinin yaralanarak hastaneye kaldırığını duyurdu.


BBC Türkçe
Rusya Rusya-Ukrayna Savaşı

İlgili Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Saldırılar, Tahıl Anlaşması’nı tehlikeye atıyor

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Saldırılar, Tahıl Anlaşması’nı tehlikeye atıyor
Rus Sözcü Dmitri Peskov'un oğlu Nikolai Peskov: 6 ay Ukrayna'da savaştım

Rus Sözcü Dmitri Peskov'un oğlu Nikolai Peskov: 6 ay Ukrayna'da savaştım
Wagner lideri Prigojin, Putin'e seslendi: 'Ukrayna operasyonunu bitir'

Wagner lideri Prigojin, Putin'e seslendi: 'Ukrayna operasyonunu bitir'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler