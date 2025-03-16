PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 26. haftasında sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'nin yöneteceği mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
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