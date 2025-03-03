Marsilya, zirve takibini sürdürüyor

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya, Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Marsilya, zirve takibini sürdürüyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:46

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da Marsilya, Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Marsilya, Nantes'ı 73. dakikada Amine Gouiri ve 77. dakikada Mason Greenwood'un attığı gollerle yendi.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligdeki son 5 maçında 4. galibiyetini almış oldu.

Konuk ekip Nantes ise Ligue 1'de son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.


Etiketler: #marsilya #Nantes #Fransa Ligue 1

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