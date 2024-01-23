Martin Luther King Jr.'ın oğlu Dexter Scott King hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:54

Şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan ve 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ABD'li aktivist ve siyasetçi Martin Luther King Jr'ın, kendi gibi aktivist olan en küçük oğlu Dexter Scott King, 62 yaşında hayatını kaybetti.

King Center vakfı ve King Estate'in başkanı olarak görev yapan Dexter Scott'ın ölümüne ilişkin ailesi tarafından yapılan açıklamada, prostat kanserine karşı verdiği ve uzun süredir devam eden mücadelesine yenik düştüğü belirtildi.

Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybeden Dexter Scott'ın kardeşi Martin Luther King III., kardeşinin ölümünden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu ifade etti.

King Center vakfı tarafından yapılan açıklamada ise Dexter Scott için "Hayatını babasının mirasını devam ettirmeye adadı" denildi.

Ölmeden önce insan ve hayvan hakları aktivisti olan Dexter Scott, babası 1968 yılında öldürüldüğünde 7 yaşındaydı.