Masadaki yiyeceklere ayı dadandı: Piknikçiler dona kaldı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:08

Nuevo Leon kentinde yer alan Chipinque Ekolojik Parkı’nda piknik yapan ailenin masasına ayı dadandı. Ayı yiyecekleri yerken, masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı. Hareketsiz şekilde ayının gitmesini beklediği anlar anbean kayıt altına alındı.



Görüntülerde, kadının çocuğa sarılarak eliyle gözlerini kapattığı, ayının ise masadaki yiyeceklere odaklandığı görüldü.

Ayının yiyecekleri yedikten sonra hiç kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaşarak yaşam alanına döndüğü ifade edildi.

Yetkililer, piknikçilerin olay sırasında hareketsizce bekleyerek en doğrusunu yaptıklarını belirterek, bu sayede ayıların insanları bir tehdit olarak görmediklerini açıkladı.

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde, ayıların yerleşim yerlerine inmesi veya bölgede yaşayan insanlara yaklaşması gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor. Son olarak birkaç hafta önce Monterrey şehrinin sokaklarında çöpleri kurcalarken görülen büyük bir ayı, bölge sakinlerinde paniğe neden olmuştu.

