Maxwell, Kongre’de sorulan Epstein hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Pazartesi günü düzenlediği kapalı oturumda video bağlantısıyla ifade veren Maxwell, tıpkı daha önce suç ortağı Epstein'in yaptığı gibi, Anayasa’nın 5. Maddesi'ni gerekçe göstererek susma hakkını kullandı.

Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer, Maxwell’in 'beklendiği üzere' Beşinci Madde kapsamında ifade vermekten kaçındığını söyledi.

“Bu son derece hayal kırıklığı yarattı. Hem onun hem de Epstein’in işlediği suçlar ve olası işbirlikçiler hakkında çok sayıda sorumuz vardı,” diyen Comer, soruşturmanın amacının 'gerçeği ortaya çıkarmak ve mağdurlar için adalet sağlamak' olduğunu öne sürdü.

ABD Anayasası’nın 5. Maddesi, kişilere kendilerini suçlayabilecek sorulara yanıt vermeme hakkı tanıyor.

"AF İÇİN KAMPANYA YAPTI" İDDİASI

Demokrat Temsilci Melanie Stansbury ise Maxwell’in duruşmayı 'af talebi için bir kampanyaya dönüştürdüğünü' savundu.

Comer, Epstein mağdurlarıyla yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Maxwell’in 'çok kötü bir insan' olduğunu ve hiçbir şekilde dokunulmazlığı hak etmediğini söyledi.

AVUKATI: AF ÇIKARSA KONUŞACAK

Maxwell’in avukatı David Oscar Markus, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'müvekkilinin Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde her şeyi açık ve dürüst biçimde anlatmaya hazır olduğunu' ifade etti.

Avukat Markus, “Gerçeğin tamamını yalnızca o anlatabilir. Bazıları duyduklarından hoşlanmayabilir ama gerçek önemlidir,” dedi.

MAĞDURLARDAN UYARI

Maxwell’in ifade vermesinden önce Kongre’ye mektup gönderen bir grup Epstein mağduru, milletvekillerini Maxwell’in vereceği bilgilere karşı temkinli olmaya çağırdı.

Mektupta, Maxwell’in Epstein ağı içindeki 'çok sayıda güçlü erkeği' açıklamayı reddettiği ve kolluk kuvvetleriyle anlamlı biçimde iş birliği yapmadığı vurgulandı. Mağdurlar, Maxwell’e sağlanacak herhangi bir 'özel muamelenin' felaketle sonuçlanacağını belirtti.

Beyaz Saray ise daha önce Maxwell’e yönelik herhangi bir af ya da ceza indiriminin gündemde olmadığını açıklamıştı.

TRUMP BAĞLANTISI GÜNDEMDEYDİ

2021 yılında reşit olmayan kız çocuklarını Epstein’e yönlendirmekten suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Epstein ise 2019’da cezaevinde ölü bulunmuştu.

Demokrat Temsilci Ro Khanna, Maxwell’e, geçen yıl mahkemeye sunduğu bir belgede bahsettiği 'dört işbirlikçi' ve haklarında dava açılmayan 25 kişi hakkında soru sormayı planladığını açıkladı.

Khanna ayrıca Maxwell ile Epstein’in Donald Trump’la olan sosyal ilişkisini ve olası bir af konusunun savunma ekibiyle görüşülüp görüşülmediğini sormak istedi.

Trump, Epstein’le ilgili herhangi bir suiistimalde bulunmadığını ve yıllar önce ilişkisini kestiğini öne sürüyor.

ÖNCEKİ İFADESİYLE ÇELİŞİYOR

Khanna, Maxwell’in susma kararının, önceki tutumuyla çeliştiğini belirtti. Maxwell, daha önce Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile yaptığı görüşmede Beşinci Madde hakkını kullanmamıştı.

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Maxwell, Temmuz ayındaki o görüşmede Trump ya da eski Başkan Bill Clinton’ın uygunsuz davranışlarına tanık olmadığını ve iddia edilen 'müşteri listesinin bulunmadığını' söylemişti.

DOSYALAR ORTALIĞA SAÇILDI

Maxwell’in ifadesi aslında geçen yıl ağustos ayında planlanmıştı. Ancak avukatlarının talebi üzerine, Yüksek Mahkeme kararı beklenerek ertelendi.

Bu gelişme, Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna açmasının ardından geldi.

Yaklaşık üç milyon sayfalık sansürsüz belge, Kongre üyeleri tarafından Washington’daki Adalet Bakanlığı binasında incelenebilecek.

Comer, “Belgelerin sansürsüz hâlinin milletvekillerine açılması çok olumlu,” değerlendirmesinde bulundu.