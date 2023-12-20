Nicole Kidman'ın başrolünde parlayan 'Expats' Hong Kong'un derinliklerinde dramatik bir yolculuğa çıkıyor

Yayınlanma: 20.12.2023 - 21:51

Güncelleme: 20.12.2023 - 21:51

Prime Video'nun "Expats" dizisinin ilk fragmanı yayımlandı, ve Lulu Wang'in yönettiği dramada Nicole Kidman'ın Hong Kong'daki ayrıcalıklı yaşamının kontrolden çıktığını gösteriliyor. Dizi, Janice Y. K. Lee'nin çok satan romanı "The Expatriates"ten uyarlandı.

Fragmanda, 2014 yılında Hong Kong'da Şemsiye Hareketi protestolarının yaşandığı bir dönemde üç Amerikalı kadını izliyoruz. Varlıklı bir kadın olan Margaret (Nicole Kidman), çocuğunu kaybetmenin acısını yaşamaktadır. Genç bir kadın olan Mercy (Ji-young Yoo), yaptığı korkunç bir hatayı unutamamaktadır. Hilary (Sarayu Blue) ise evliliğinin dağıldığını hissetmektedir. Bu üç kadın, Hong Kong'un varlıklı göçmen topluluğuna mensup olup, varoluşlarının klostrofobik ve boğucu doğasından farklı şekillerde etkilenmişlerdir.

Dizide ayrıca Brian Tee, Margaret'in kocası Clarke'ı; Jack Huston, Hilary'nin kocası David'i canlandırıyor. "Expats" dizisinin altı bölümünün tamamını Lulu Wang yönetiyor. Janice Y. K. Lee ve Gursimran Sandhu, Alice Bell ve Wang ile birlikte dizinin yazar kadrosunda yer alıyor.

Dizi, 26 Ocak 2024'te iki bölümle prömiyer yapacak ve 23 Şubat 2024'teki finale kadar her hafta yeni bölümler yayımlanacak. "Expats" Hong Kong'un karmaşık ve çalkantılı atmosferinde geçen bir hikaye sunarak izleyicilere derin bir dramatik deneyim vadediyor.