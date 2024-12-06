PYD'li Müslim'den cihatçı örgüte güzellemeler: 'HTŞ hakkında iyimserim... Uzlaşmacılar...'

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı El Arabiya’ya açıklamalarda bulundu.

PYD'li Müslim'den cihatçı örgüte güzellemeler: 'HTŞ hakkında iyimserim... Uzlaşmacılar...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:24

PYD'li Müslim, açıklamalarında, "Onlar da Suriyeli. Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el Şam ile diyaloğa hazırız" ifadelerine yer verdi.

Müslim, konuşmasına şöyle devam etti: “HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusu’ndan daha disiplinli ve uzlaşmacılar. Suriye’nin çeşitliliğini desteklemeliler.

HTŞ, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

TERÖRİST BAŞINI CNN'E ÇIKARDILAR

Öte yandan, örgütün Halep ve Hama'daki ilerleyişinin ardından ilk röportajını CNN'e veren HTŞ yöneticisi Colani, gerçek adı olan Ahmed al-Sharaa olarak konuştu. Batı medyası bu röportajı, 'değişim mesajı verdi' şeklinde yorumladı.

Terör örgütü lideri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tek hedefimiz Esad rejimini devirmek. Bu rejim öldü. Bu mezhepler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok. Bu rejim düştüğünde Suriye'de yabancı güçlerin kalmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetim sistemini değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor..."

Oysa Kasım ayında sosyal medyaya düşen görüntülerde, HTŞ militanları, Alevi olduğunu söyleyen bir Suriye askerinin boğazını, 'kör bıçakla' kesmekle tehdit ediyordu.

İşte, o görüntüler...

HTŞ NEDİR?

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), Suriye İç Savaşı'na katılan aktif bir selefi cihatçı örgüttür. Örgüt, 28 Ocak 2017'de Cebhe Fetih el-Şam (eski adı el-Nusra Cephesi), Ensaruddin Cephesi, Ceyşu's-Sünne, Liva El-Hak ve Nureddin Zengi Hareketi adlı grupların birleşmesiyle kuruldu. Açıklamanın ardından ek gruplar ve kişiler katıldı. Birleştirilmiş grup şu anda Cebhe Fetih el-Şam ve eski Ahrar el-Şam liderleri tarafından yönetiliyor.

HTŞ'nin, Suriye'de el-Kaide'nin temsilcisi olarak görülüyor ve grubun üst düzey yöneticilerinin el-Kaide ile bağlantısı olduğu biliniyor. Bu iddialara karşın HTŞ, el-Kaide'nin Suriye şubesi olduğunu reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisine yöneltilen 'HTŞ'yi kim finanse ediyor?' sorusunu, "Bu konuda bazı bilgilerimiz var. Kamuya açık bilgilere göre, Amerikalılar ve İngilizler ve diğer bazı güçler bu grupları destekliyor. Bazı kişiler ise, İsrail’in durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını, böylece dikkatlerin Gazze’den başka yere çevrileceğini söylüyor" sözleriyle yanıtladı.


Etiketler: #HTŞ #pkk #PYD #Salih Müslim

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