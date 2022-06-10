McDonald's Rusya'da yeni ismiyle bu pazar tekrar açılıyor

10 Haziran 2022 Cuma, 15:01

McDonald's, bu pazar günü Rusya'nın milli kurtuluş günü olarak kutlanan Rusya Günü'nde, Ocak 1990'da Rusya'daki ilk şubesini açtığı Moskova'nın Puşkin Meydanı'ndaki aynı simgesel lokasyonda yeni ismiyle açılışını yapacak.

1990'ların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, Soğuk Savaş geriliminin düşürülmesini somutlaştırmak için Rusya'daki ilk şubesini açan McDonald's, milyonlarca Rus'un Amerikan yemeğini ve kültürünü tatmasına vesile olmuştu. McDonald's'ın Rusya'ya girişi gibi, oradan çıkışı da Rusya ve Batı arasındaki diplomatik ilişkilerdeki değişimi sembolize ediyor.

Şirket, geçen ay yaptığı duyuruda, Rusya'daki restoranlarını Alexander Govor adlı yerel bir lisans sahibine devredeceğini açıklamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, McDonald's da Rusya'yı terk eden Batılı şirketler kervanına katılmıştı.

McDonald's'ın Moskova ve St. Petersburg'daki şubelerinin üzerindeki ikonik logonun "Altın Kemerleri" indirilmişti. Şirketin Rusya'daki yeni logosunda yeşil bir arka plan üzerine yerleştirilmiş iki patates kızartması ve bir hamburger köftesi olacak. Şirket ilk etapta Moskova ve civar yerlerdeki 15 lokasyonda yeni şubelerini açacak.

Restoran zincirinin yeni marka adı ise sır gibi saklanıyor. McDonald's'ın mobil uygulamasının adı bugün "My Burger" olarak değiştirildiğinde internet ortamında biraz heyecan oluşsa da, RBC'nin haberine göre şirketin basın departmanı bu ismin geçici olduğunu belirtti.

Mobil uygulamanın ana sayfasında şöyle bir sloganın yazdığı görüldü:

"Bazı şeyler değişiyor ancak istikrarlı çalışma kalıcı."

ZORLU SÜREÇ

McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını devrettiği yerel lisans sahibi Alexander Govor, yeni marka altında ülke genelindeki 1,000 lokasyonda şube açmayı ve restoran zincirinin tüm kapalı şubelerini iki ay içinde yeniden açmayı planladığını açıkladı. Fakat yeni markanın önünde zorlu bir süreç var gibi gözüküyor.

Finlandiya'daki University of Vaasa'nın uluslararası pazarlama departmanında çalışan Profesör Peter Gabrielsson, bir markayı inşa etmenin on yılları bulduğunu ve lansmanın bir markanın gelecekteki başarısı için çok önemli olduğunu belirtti.

"Açılış günü önemli çünkü tüketiciler ilk defa bir markayı ve onun ne anlama geldiğini sahiden hissedip, görüp, ona dokunabilirler" diyen Gabrielsson, "Tepkinin ne olacağı önemli ve muhakkak insanlar bunu McDonald's ile kıyaslayacaklardır" dedi.

Dünyanın en büyük hamburger zinciri McDonald's, Rusya'daki yaklaşık 850 şubesinin %84'ünün kontrolüne sahipti. Şirketin, Rus pazarından çıkarak, şubelerini Govor'a devretmesinden dolayı 1.4 milyar dolara kadar kaybı olmuştu.

McDonald's geçen yıl toplam cirosunun yaklaşık yüzde 9'una tekabül eden 2 milyar doları Rus ve Ukrayna pazarından elde etmişti. McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını 15 yıl içinde tekrar satın alma hakkı bulunuyor.

TASS haber ajansının, bir başka franchise sahibi Rosinter Restaurants'a yakın bir kaynağın verdiği bilgilere dayandırdığı Çarşamba günkü haberine göre, McDonald's'ın Moskova ve St. Petersburg'daki hava alanı ve tren istasyonlarındaki şubeleri 2023'e kadar hizmet vermeye devam edecek.