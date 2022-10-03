McDonald's'a milyon dolarlık dava: 'Kahveme kimyasal madde kattılar'
ABD’nin Alabama bölgesinde gittiği bir McDonald's restoranında kadın, içtiği kahveye kimyasal madde katıldığını ve yardım istediğinde çalışanların yardım etmediğini iddia ederek 13 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Bugüne kadar haklı veya haksız olarak pek çok insan, birçok sebepten ötürü büyük markalara tazminat davası açtı ve birçoğu da büyük miktarlarda kazanç elde etti. Bu sefer ki olay da fazlasıyla ciddi görünüyor.
ABD'de bir kadın, McDonald's şubesinden içtiği kahvede kimyasal madde bulunduğunu ve kahveyi içip boğazı yanmaya başlayınca çalışanlardan yardım istediğini, çalışanların ise kadının yardım çağrısına aldırış etmediğini söylüyor.
KADIN, MCDONALD'S’A 13 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
WebTekno'nun aktardığı habere göre; Floridalı Sherry Head, 19 Eylül tarihinde ABD’nin Alabama bölgesindeki bir McDonald's şubesine gitti. Kendisi bir kahve sipariş edip içmeye başladı. Buraya kadar olaylar gerçek, geri kalanında anlatacaklarımız ise Sherry Head’in iddiaları.
Kahvesini içtikten sonra kadının boğazı yanmaya başladı ve McDonald's çalışanlarından kendisine yardım etmesini ve 911’i aramasını istedi. Kadının dediğine göre McDonald's çalışanları 911’i bilerek aramadılar.
Dahası, kadın kendisi 911’i arayıp yetkilileri çağırdıktan sonra bile kahvenin etiketini görmek istediğinde çalışanlar göstermeyi reddetti. Bu iddiaları ile birlikte Sherry Head, dünyanın en popüler fast food zinciri McDonald's’a 13 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
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