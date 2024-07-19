Mecliste 'Taş-Kağıt-Makas' krizi: Aşırı sağcı milletvekilinin elini kimse sıkmadı!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:09

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:45

Fransa'da sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin erken genel seçimlerin galibi olarak çıktığı seçimlerin ardından, Fransa Ulusal Meclisi yeni başkanını seçmek için toplandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un düzenlediği seçimlerin ardından, seçimde kaybeden olarak nitelendirilen Macron ittifakının adayı ve eski ulusal meclis başkanı Yael Braun-Pivet yeniden seçildi.

TAŞ-KAĞIT-MAKAS

Oylamanın ilk turunda en çok oyu alan ancak ikinci turda üçüncü sıraya düşen faşist Ulusal Birlik (RN) partisinden 22 yaşındaki Flavien Termet, en genç üye olarak vekilleri karşılamakla görevlendirildi. Bu esnada çok sayıda vekil, Termet'nin elini sıkmadan yanından geçti. LFI partisinden Toulouse milletvekili François Piquemal ise kürsüde Termet'nin tokalaşma girişimine 'taş-kağıt-makas' ile yanıt verdi.

La Libre haber sitesine göre, Piquemal daha sonra sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mesajında, "Taş-kağıt-makas misali oy sandıklarında kazanan Yeni Halk Cephesi oluyor" ifadelerini kullandı. Bir başka LFI milletvekili Antoine Léaument de RN milletvekilinin elini sıkmama kararını, "Meclis dışında Ulusal Birlik milletvekillerinin elini sıkmam. Bunu neden içeride yapacağımı anlamıyorum" sözleriyle anlattı. Aynı partiden Louis Boyard da "Aşırı sağ ile el sıkışmam. Asla" dedi.

ESKİ MECLİS BAŞKANI YENİDEN SEÇİLDİ

18 Temmuz perşembe günü yapılan oturumda, Cumhurbaşkanı Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı, eski meclis başkanı Braun-Pivet, solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisi'nin adayı Charles de Courson, Marine Le Pen'in RN partisinin adayı Sebastien Chenu ve Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partilerinin adayı Naima Moutchou yarıştı.

Chassaigne'in 200 oyla birinci çıktığı oylamada, mutlak çoğunluk sağlanamayınca Chassaigne, Chenu, Braun-Pivet ve Courson ikinci turda yarıştı. İkinci turda Moutchou ve Juvin çekildi. İktidar grubunun adayı Braun-Pivet 210 oyla birinci, Chassaigne 202 oyla ikinci ve Chenu 143 oyla üçüncü oldu. Üçüncü turda nispi çoğunlukla başkan belirlendi. Braun-Pivet 220 oyla başkan olurken, Chassaigne 207 oyla ikinci, Chenu 141 oyla üçüncü oldu. Başkan yardımcılarının atanması bekleniyor.

FRANSA, ERKEN SEÇİMLERE GİTTİ

İktidar partisi "Rönesans"ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshederek erken seçim sürecine götürdü. Genel seçimlerde, 5 yıl görev yapacak 577 vekil seçildi. Yeni Halk Cephesi 178 vekil çıkarırken, Macron ittifakı 163, RN ittifakı ise 143 vekille meclise girdi ve iktidar kanadı 90 milletvekili kaybetti.