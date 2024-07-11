Fransa’nın ünlü katedralinde yangın çıktı
Fransa’nın Rouen kentinde bulunan, yaklaşık 200 yıllık katedralin burcunda yangın çıktı. Yanan burçtan çıkan kara dumanlar, kameralara yansıdı.
Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Rouen kentinde bulunan katedralin burcu, perşembe günü yapılan restorasyon çalışmaları sırasında alev aldı.
Fransa'nın en güzel kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen katedral, 19. yüzyılda empresyonist ressam Claude Monet tarafından birkaç kez resmedilmişti.
Fransa’nın BFM kanalında yayınlanan görüntülerinde, kuleden yükselen koyu bir duman bulutu görülüyor.
NOTRE-DAME’I HATIRLATTI
Görüntüler, 2019 yılında, yine restorasyon çalışmaları sırasında başlayan ve Paris'teki Notre-Dame katedraline büyük hasar veren yangını anımsattı.
Rouen katedralinin burcu, birkaç haftadır iskelelerle ve beyaz bir örtü ile çevriliydi.
Rouen valiliği, katedralin tahliye edildiğini ve itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Binanın çevresinde bir güvenlik kordonu oluşturuldu.
Valilik, herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini ve hasarın boyutunun şimdilik belli olmadığını aktardı.
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