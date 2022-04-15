Medvedçuk ve değişen dengeler

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Zelenski, üç yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırken bir ilki gerçekleştirmiş ve Ukrayna’nın her iki kesiminin de desteğini almıştı. Oysaki ülkenin güney ve doğu bölgeleri Rusça konuşan ve Rusya’ya sempati duyan bölgelerken Orta ve Batı Ukrayna, Ukraynaca konuşan ve Ukrayna milliyetçiliğinin (ve Rus karşıtlığının) güçlü olduğu bölgelerdi. Ancak bu başarısının aynı zamanda bir zaaf kaynağı olduğu ortaya çıktı. Zira Zelenski, Batı Ukrayna’yı ve Batılı ülkeleri tatmin edecek bir politika uyguladığında Medvedçuk’un partisi ve yayın organları “Zelenski, Doğu Ukrayna’ya ihanet ediyor” diyerek o kesimi ayağa kaldırıyordu. Zelenski Rusya’yla diyalog arayışına girdiğindeyse bir diğer oligark olan eski devlet başkanı Petro Poroşenko’nun siyasi partisi, “Zelenski ülkeyi Rusya’ya satıyor” diyerek Batı Ukrayna’yı ayağa kaldırıyordu. Zelenski, muhalefetin Rus yanlısı ve Batı yanlısı kanatları arasında çapraz ateşte kalmıştı.

"SEÇMEN KİTLESİ ÖRGÜTSÜZDÜ"

Zelenski’yi bu durumdan kurtaran geçen yıl Medvedçuk’un tasfiyesi oldu. Medvedçuk vatana ihanetle suçlanarak ev hapsine mahkûm edildi. Televizyon kanalları kapatıldı. Bu süreçte, Batı’dan hiçbir itiraz gelmedi. (Medvedçuk, Batı yanlısı olsaydı, durum nasıl olurdu aynı bir konu) Rus yanlısı olarak bilinen seçmen kitlesi de o dönemde ciddi bir tepkide bulunmadı. Böylelikle, Rusya’ya sempati duyan seçmen kitlesinin son derece örgütsüz olduğu görüldü. (Radikal Batıcı kesimlerse Ukrayna’nın en örgütlü kesimi. Sesleri de çok daha güçlü çıkıyor). Zelenski, şimdi de Batı yanlısı Poroşenko’nun televizyon kanallarının etkisini kısmaya yönelik adımlar atıyor. (Poroşenko da savaştan kısa bir süre önce vatana ihanetle suçlanmış ve Kiev dışına çıkması izne bağlanmıştı). Savaş Ukrayna’nın dengelerini yeniden alt üst ediyor. Ülkenin yeni güç dengelerinin nasıl olduğunu bu savaştan sonra göreceğiz.