Meghan Markle ve Prens Harry'den Ukrayna'ya destek

28 Şubat 2022 Pazartesi, 09:22

Prens Harry ve Meghan Markle Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’ya destek çıktı. Kraliyetten ayrılarak ABD’ye taşınan çift, NAACP Image Ödülleri’nde Başkanlık Ödülü’nü alırken sahnede bir konuşma yaptı. İkili, Teksas'ta bir kadın sığınma evine yardım etme, aşı eşitliğini teşvik etme ve toplum yardım merkezleri oluşturma çalışmalarından dolayı ödülü kabul ederken, Prens Harry, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'daki çatışmaya dair konuştu.

Harry, konuşmasına, “Küresel bir topluluk olarak sürekli desteğimize acilen ihtiyacı olan Ukrayna halkına teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Harry ayrıca, NAACP ödülüyle onurlandırıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, “Mükemmel eşimden çok farklı bir geçmişe sahip olduğumu söyleyebilirim, ancak hayatlarımız bir nedenden dolayı bir araya getirildi. Hizmet dolu bir yaşam taahhüdünü, adaletsizlikle mücadele sorumluluğunu ve en çok gözden kaçanların dinlenmesi gereken en önemli şeyler olduğu inancını paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

NTV'nin aktardığına göre, Anthony Anderson’ın ev sahipliğinde, pek çok ünlünün katıldığı tören, kraliyet ailesinden ayrıldığından bu yana Sussex çiftinin ilk büyük Hollywood etkinliği olarak öne çıktı.

"YARALARIMIZI PEKİŞTİRDİ"

Meghan Markle, ödülünü alırken şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmayı birlikte yaptığımız için daha fazla gurur duyamazdım. George Floyd'un öldürülmesinden kısa bir süre önce memleketim California'ya taşındık. Siyah Amerika için, bu 9 dakika 29 saniye, yüzyıllar boyunca iyileşmeyen yaralarımızı pekiştirdi. Takip eden aylarda, eşim ve ben insan hakları topluluğuyla konuşurken, kendimizi ve derneğimiz Archewell'i ırksal adaleti ve ilerlemeyi sağlayanlara adadık.”