Mehmet Akif Ersoy dosyası Fransız basınında: 'İslamcı elitler arasındaki güç mücadelesi'

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması, Fransız basınında yankı buldu.

Le Monde gazetesi, "Türkiye'de, ünlü bir sunucunun gözden düşmesinin ardında, iktidar mücadeleleri yatıyor" başlığıyla yayınladığı haberde Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasının "sıradan bir adli dosya olmadığını" yazdı.

Haberde, hem zengin ve nüfuzlu bir medya figürünün hedef alınmasının hem de dosyanın, "iktidar içindeki İslamcı elitler arasında yaşanan güç mücadelesine dair ipuçları taşıdığı" kaydedildi.

Haberde, tutuklamanın, "Erdoğan sonrası döneme ilişkin dengeleri yeniden kurmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olabileceği" öne sürülüyor.

"GÜÇ MÜCADELESİNİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Le Monde, iktidara yakın Sabah gazetesinde yayınlanan Ersoy'a yönelik sert yazıları, bu güç mücadelesinin açık bir göstergesi olarak yorumluyor.

Habere göre, önümüzdeki günlerde dosyaya ilişkin yeni ve daha sarsıcı iddiaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Le Monde’un aktardığına göre, Türkiye’deki mahkeme salonları uzun süredir hukuk, hak ihlalleri ve siyasi müdahale tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Habere göre, İstanbul ve Ankara’daki adliyelerde izlenen davalar, çoğu zaman olağan bir yargı sürecinden ziyade, öngörülemez gelişmelerle dolu bir “yargı sahnesi” görünümü sergiliyor.