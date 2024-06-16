Mekke'de ölümlü 'Hac': Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:06

Güncelleme: 16.06.2024 - 20:07

Bakanlık, pazartesi günü Mekke'de sıcaklıkların 47 santigrat dereceye (116 Fahrenheit) ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ölenlerin cenazelerinin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesiyle ilgili prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.