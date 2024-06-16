Mekke'de ölümlü 'Hac': Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Müslüman hac ziyareti sırasında çoğunluğu sıcak çarpması nedeniyle en az 14 Ürdünlünün öldüğünü, 17 kişinin de kaybolduğunu bildirildi.

Reuters
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:06
Mekke'de ölümlü 'Hac': Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Bakanlık, pazartesi günü Mekke'de sıcaklıkların 47 santigrat dereceye (116 Fahrenheit) ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ölenlerin cenazelerinin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesiyle ilgili prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

 


adaylar haberleri Bakanlık haberleri en sıcak haberleri

İlgili Haberler

Hacılar, Mekke'deki otelden şikayet etti:

Hacılar, Mekke'deki otelden şikayet etti: "AK Parti'ye oy verdiğimiz için bize böyle yapıyorlar"
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu, Kudüs gidiyordu?

Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu, Kudüs gidiyordu?
Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı

Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler