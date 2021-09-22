Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz

Malatyalı takipcilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili birşeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü. pic.twitter.com/zvYEulEkUN