Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 19:54

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 82 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından 'tsunami' uyarısı yapılmadı.


Etiketler: #Meksika #ABD Jeolojik Araştırma Merkezi #merkez

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